LIVE: WK-kwalificatie Suriname tegen Cayman Islands

Vanavond om 19.00u (lokale tijd/ 23:00u in NL) speelt Suriname de WK-kwalificatie wedstrijd tegen de Kaaimaneilanden (Cayman Islands). Het is de start van misschien wel een droomreis voor het Surinaamse elftal. Suriname zit in een poule van vijf en alleen de nummer één gaat naar de volgende ronde.

Naast de Kaaimaneilanden en Aruba zitten ook Bermuda en favoriet Canada in de poule. Tegen elke tegenstander wordt één keer gespeeld. De groepswinnaar gaat door naar de play-offs voor de finalegroep. In die barrage is dan Haïti, Nicaragua, Belize, Saint Lucia of de Turks- en Caicoseilanden de tegenstander.

Daarna wordt het werk alleen maar zwaarder, want in de finalepoule van liefst acht deelnemers wachten in ieder geval de automatisch gekwalificeerde landen Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De topdrie kwalificeert zich voor het WK, de nummer vier wacht een dubbele ontmoeting met een land van een ander continent.

De wedstrijd is hier live te zien op het YouTube kanaal van ATV Suriname: