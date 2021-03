Man door vriend gebeten en beroofd in auto

Een 29-jarige jongeman in Suriname is dinsdagavond in zijn auto aan de Arya Dewakerstraat overvallen door zijn vriend. Hij is daarbij gebeten aan een van zijn oren. Van hem zijn SRD 10 duizend en 100 euro buitgemaakt.

Het slachtoffer was samen met zijn vriend in de auto toen zij ruzie kregen. Dit liep uit tot een handgemeen in het voertuig. De verdachte trok een mes en bedreigde het slachtoffer ermee om het geld te kunnen buit maken.

Na de daad rende de vriend weg. Het slachtoffer alarmeerde de politie dat hij was beroofd en die ging ter plaatse voor onderzoek. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.