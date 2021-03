Latour heeft nu Covid Brigade

Ressort Latour beschikt vanaf vandaag over een Covid Brigade. De launch vond vanmorgen plaats op het politiebureau aan de Tamanoeastraat. Covid-19 overtredingen in Suriname kunnen burgers melden via het nummer 105.

Bij de launch waren onder andere aanwezig districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest met zijn staf en de politie regio commandant van Paramaribo en zijn manschappen.

De Covid Brigade kreeg gelijk het materiaal om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen doen. Onder andere kreeg zij een Isuzu pick-up, een laptop en enkele kantoor- en meubelspullen overhandigd.

De Covid Brigade is gevestigd in het gebouw van het politiebureau Latour, maar zal naast ressort Latour ook de aangrenzende en overige ressorten van Paramaribo-Zuidwest aandoen.