Cubaan rijdt EBS-mast kapot tijdens lockdown

Zaterdagavond is wederom een aangereden mast van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) genoteerd. Een Cubaan heeft iets na 22.00 uur met deze personenauto, een EBS-mast aan de Verlengde Nieuwe Charlesburgweg kapotgereden.

De bestuurder reed over de Verlengde Nieuwe Charlesburgweg, komende uit de richting van de Ringweg. Ter hoogte van het waterbedrijf, verloor hij door nog onbekende redenen de controle over het stuur en knalde tegen een EBS-mast. Door de slag brak die in tweeën.

De bestuurder raakte lichtgewond. De Surinaamse politie kreeg de melding van het verkeersongeval en agenten van bureau Munder gingen ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren. Technici van de EBS werden ook ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen.