John Krishnadath opnieuw gekozen tot voorzitter SVB

Het was een spannende strijd de afgelopen weken; de bestuursverkiezingen van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Vandaag konden de leden dan eindelijk hun stem uitbrengen op de huidige voorzitter John Krishnadath of nieuwkomer Ravin Changoer. En de strijd is uiteindelijk beslist in het voordeel van Krishnadath.

Tijden de Algemene Ledenvergadering kreeg de huidige voorzitter 29 stemmen en Changoer 21. Krishnadath is hierdoor voor de derde keer gekozen tot voorzitter van de voetbalbond van Suriname.

De SVB werd opgericht op 1 oktober 1920 en is sinds 1929 aangesloten bij de FIFA. Net als de voetbalbonden van de buurlanden Frans-Guyana en Guyana is de SVB niet aangesloten bij de Zuid-Amerikaanse continentale federatie CONMEBOL, maar bij de Noord- en Centraal-Amerikaanse CONCACAF.

In zijn functie als voorzitter stuurde Krishnadath Krishnadath in 2014 een voorstel naar alle 51 leden van de Nationale Assemblee om voetballers van Surinaamse afkomst die Nederlander zijn en daar voetballen, een dubbele Surinaamse nationaliteit toe te kennen, en toe te staan om voor het Surinaamse nationale elftal uit te komen.