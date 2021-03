PRO uit protest niet bij evaluatie bijeenkomst Verkiezingen 2020

De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) zal uit protest de evaluatie bijeenkomst Verkiezingen 2020 vandaag 20 maart 2021 niet bijwonen. Dat heeft voorzitter Gerold Sewcharan (foto) namens het hoofdbestuur, in een brief aan de Directeur van Binnenlandse Zaken laten weten.

In de brief noemt de partij de volgende redenen voor dit besluit:

1. Op de dag der verkiezing heeft de PRO schriftelijk en digitaal beklag gedaan over misstanden in het district Coronie aan onder meer het OKB en daar nimmer onderzoeksresultaat van vernomen;

2. Tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau heeft de partij, bij wege van ondervoorzitter mw. Mr. Joan Nibte gemotiveerd bezwaar gemaakt, citerende onder meer de misstanden in het district Coronie. Zonder inhoudelijk onderzoeksresultaat, heeft CHS de verkiezingen bindend verklaard. De PRO verwijst ter evaluatie naar de voornoemde ingebrachte bezwaren welke terug zijn te vinden in het Proces verbaal ex art L33 van de Kiesregeling.

3. Een vergadering van BIZA van deze orde behoort onzes inziens op een onafhankelijke, liefst een door de staat gefaciliteerde locatie, te worden georganiseerd. Echter is het eigenlijk meer gewoonte dan uitzondering dat de overheid bij dergelijke formele bijeenkomst van dit niveau overgaat tot het huren van particuliere plekken om hun activiteit te accommoderen.

4. Tijdens de verkiezingscampagne heeft de huidige vice-president contante vreemde valuta bedragen gedistribueerd, dan wel doen verdelen, vanuit een luchtvaartuig evident bedoeld ter beïnvloeding van kiezers op ongeoorloofde wijze.

5. Hoofdbestuurslid Stephano Biervliet heeft onder druk van bedreigingen gericht tegen diens leven, 24 uurs surveillance voor dagen aaneen volgehouden ten locatie van de Anthony Nesty Sporthal en is meermaals met uitzetting bedreigd door toenmalig Districtscommissaris M. Nerkust. Het is slechts onder hevige publieke druk vanuit de samenleving dat de regering het aanblijven van de heer Nerkust heeft teruggedraaid, terwijl deze tot op heden bestuurslid van Stichting Palmentuin Waka Pasi Craft & More is, welke rechtspersoon als exploitant tot op heden nog altijd inkomsten onttrekt aan het toegekend gebruiksrecht van overheidswege.

6. Tot directeur van dezelfde Anthony Nesty Sporthal, welke bij de volgende verkiezing zeer waarschijnlijk zal dienen als Hoofdstembureau en locatie van telling en vaststelling is door uw regering benoemd tot directeur, de van misdrijven veroordeelde heer Joël Martinus. Hierin herkent PRO onvoldoende ernst voor waarborg van een regelmatig verloop van ook de eerstvolgende verkiezingen.

Om redenen voornoemd, zal PRO in reactie op de uitnodiging derhalve geen aanwezigheid kunnen bevestigen, doch juist afwezigheid en protest kenbaar maken, onder verzoek dit schrijven nadrukkelijk te hechten aan de verslaglegging, dan wel het dossier, betreffende het te houden evenement.

Tenslotte wordt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken ter overdenking meegegeven dat zij bij het organiseren van bijeenkomsten cq vergaderingen van overheidswege bij voorkeur gebruik kunnen maken van overheids accommodaties za het Congres gebouw , het NIS thans mede vanwege het bezuinigings aspect.