Werknemer autoverhuurbedrijf en huurder verduisteren samen huurauto

De Surinaamse politie heeft afgelopen week een werknemer van een autoverhuurbedrijf alsook een huurder aangehouden voor verduistering. De verdachten C.V. meer bekend als ‘Tino’ (23) en G. P. meer bekend als ‘Ganga’ (27) hebben in de eerste week van de maand maart een voertuig van een autoverhuurbedrijf te Commewijne verduisterd meldt het Korps Politie Suriname.

Tijdens controlewerkzaamheden werd er door de leiding van het bedrijf geconstateerd dat dit voertuig niet in het bestand voorkwam en ook niet op de parkeerplaats was. Na bekeken camerabeelden kwam de werknemer C.V. in beeld, waarna er op 8 maart aangifte tegen hem is gedaan bij de recherche van regio Oost.

Tijdens het politioneel onderzoek kwam naar voren dat de werknemer C.V. onopgemerkt de auto zou hebben verhuurd aan G.P. Deze verdachte werd na de aangifte op de werklocatie aangehouden en op zijn aanwijzing werd het voertuig zonder kentekenplaten op het woonadres van G.P. te Helena Christina aangetroffen en in beslag genomen.

Beide verdachten zijn op maandag 8 maart door de Recherche van Regio Oost voor verduistering aangehouden. Ze werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en hebben toegegeven het strafbaar feit te hebben gepleegd.

Verder verklaarden zij aan de politie het voertuig uit de garage te hebben gehaald om buiten het bedrijf om geld daarmee te verdienen. Het lag in de bedoeling de auto geruisloos weer in de garage te plaatsen, wanneer ze daarmee klaar waren.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden deze twee verdachten in verzekering gesteld, waarna het voertuig aan de rechtmatige eigenaar werd afgestaan meldt de politie.