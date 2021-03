Nieuwe districtscommissaris Deel moet helpen goudsector in ressort te ordenen

De president van Suriname heeft gisteren dhr. H. Deel beëdigd als districtscommissaris van het bestuurs-ressort Tapanahony, het ressort Boven-Suriname, van het district Sipaliwini.

Dat gebeurde op het presidentieel paleis in aanwezigheid van de vice-president, de voorzitter van DNA, de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, overige leden van de Raad van Ministers, leden van het Kabinet van de President, ondervoorzitter van de Staatsraad, de pers en andere genodigden.

Dhr. Deel wordt beëdigd als districtscommissaris bij de bestuursdienst en is de vertegenwoordiger van de overheid. Hij krijgt de verantwoordelijkheid om als districtscommissaris in zijn ressort de goudsector te ordenen, samen met de ondernemers, de gemeenschap en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En ook samen met de Granman van zijn ressort in eensgezindheid verder te stimuleren.