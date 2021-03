Dood gevonden man vermoedelijk aangereden door voertuig

De man die vanmorgen dood werd aangetroffen langs de Sir Winston Chrchillweg in Suriname, is vermoedelijk aangereden door een voertuig. Dat is de eerste conclusie van de Surinaamse politie op basis van het onderzoek dat vanmorgen is verricht.

Buurtbewoners zouden vrijdagavond rond 23.00u slipgeluiden van een voertuig hebben gehoord. Toen ze gingen kijken op straat was er niets te zien. Vanmorgen ontdekte een jongetje het levenloze lichaam van een man in het gras op de berm.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een grijs gelakt busje. Van de bestuurder ontbreekt nog elk spoor. Het lichaam van het slachtoffer is zojuist afgevoerd (foto). Het onderzoek wordt voortgezet.