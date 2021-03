Overleden voetganger aangereden door man met Nederlands rijbewijs

Een 43-jarige man met een Nederlands rijbewijs heeft zich samen met zijn advocaat aangemeld bij de politie in het geval waarbij een voetganger aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname dodelijk is aangereden. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De man is in het bezit van een Nederlands rijbewijs en rijtoestemmingbewijs die zijn ingevorderd. De man had niet opgemerkt dat hij de voetganger had aangereden. Hij hoorde een klap en stopte iets verder, maar zag niets. Daarom is hij verder gereden.

De Surinaamse politie heeft de wagen die de man reed, in beslag genomen. De voetganger is vanmorgen dood aangetroffen op de berm aan de Sir Winston Churchillweg.