Japan doet schenking voor aanschaf medisch apparatuur

Suriname is in aanmerking gekomen voor een schenking van Japan voor aanschaf van medisch apparatuur in de strijd tegen COVID-19. Japan heeft in het kader van solidariteit en samenwerking in de strijd tegen de COVID-19-pandemie een schenking verstrekt aan vier (4) Caraïbische landen. Naast Suriname gaat het ook om Trinidad en Tobago, Guyana en Belize.

De schenking met een totale waarde van circa USD 4,8 miljoen is ter verbetering van het gezondheidszorgsysteem in deze landen middels de levering van behoeftig medisch apparatuur. De schenkingsovereenkomst hiertoe is getekend op maandag 8 maart 2021 in Costa Rica, tussen de regering van Japan en de United Nations Office for Project Services (UNOPS). Suriname is in aanmerking gekomen voor circa USD 1 miljoen, waarbij diverse zorginstellingen in Suriname voorzien zullen worden van medisch apparatuur.

In november 2020 heeft de ambassade van Japan in Port of Spain het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) geïnformeerd dat landen van het Caraïbisch gebied, middels een projectvoorstel mee mogen dingen aan een schenking van Japan voor levering van medisch equipment ter ondersteuning van het gezondheidszorgsysteem in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. BIBIS heeft tezamen met het ministerie van Volksgezondheid en relevante zorginstellingen van Suriname de projectaanvraag voorbereid en ingediend.

Met de ondertekening van deze overeenkomst, kan thans het proces van aankoop, levering en installatie van dit medisch equipment worden ingezet, waartoe Japan gebruik maakt van de ervaren diensten van de UNOPS. Voor een doelgerichte uitvoering van het project zullen functionarissen van de Ministeries van Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, en Financiën & Planning van Suriname als counterpart van UNOPS fungeren.

COVID-19 heeft ook een extra druk gelegd op het economisch en gezondheidssysteem van Suriname, waardoor dit schenkingsproject wat financiële ruimte aan Suriname biedt om andere verplichtingen voor duurzame ontwikkeling ter hand te nemen, terwijl de diverse gezondheidsinstituten beter uitgerust zullen zijn effectievere zorg te bieden.

Aan de regering en het Volk van Japan is Surinames erkentelijkheid uitgesproken voor deze nobele geste in het kader van zowel de vriendschapsrelatie tussen Suriname en Japan alsook de wereldwijde solidariteit en samenwerking om te vechten tegen deze ongekende COVID-19-pandemie.

Suriname en Japan werken samen op verschillende gebieden, waaronder visserij, klimaat, rampenbeheersing, volksgezondheid, capaciteitsopbouw, energie en gemeenschapsontwikkeling, op zowel bilateraal, multilateraal en bi-regionaal niveau. De formele diplomatieke betrekkingen dateren van 1976, bijna 45 jaar.