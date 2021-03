Vp Ronnie Brunswijk vandaag 60 jaar oud

Hij was al de hele week aan het aftellen en vandaag is het zover: de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk is jarig. De vp van Suriname werd op 7 maart 1961 geboren te Moengotapoe en mag vandaag 60 kaarsjes uitblazen.

Brunswijk die voorzitter is van de politieke partij Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), werd tijdens de parlementsverkiezingen van 2020 verkozen. Op 29 juni 2020 werd hij opnieuw geĆÆnstalleerd en dezelfde dag gekozen tot voorzitter van het parlement.

Op 16 juli 2020 werd hij verkozen tot vicepresident van Suriname. Hiermee was hij de eerste marron in de geschiedenis op deze positie.

Over zijn verjaardag zei hij zojuist om 00.00u op zijn Facebook pagina: Happy birthday to me. Today is my birthday. Dank u God voor dit nieuw levensjaar. Chapter 60.