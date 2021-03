Oplettende politieman houdt straatrover kort na beroving aan

De 18-jarige R.B. die op maandag 1 maart een voetganger aan de Koreastraat beroofde van een mobiele telefoontoestel, is door een politiefunctionaris aan de Hendrikstraat aangehouden. De verdachte werd hierna overgedragen aan de politie van Uitvlugt meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde deed diezelfde dag aangifte tegen R.B. op het politiebureau Uitvlugt. De aangever verklaarde aan de politie dat hij onder bedreiging van een gas buks van zijn mobiele telefoon was beroofd. Na de daad koos de verdachte R.B. het hazenpad, achterna gezeten door het slachtoffer.

Een oplettende politieman die in de nabije omgeving was, zag het voorval en hield de vluchtende verdachte aan de Hendrikstraat aan. Op hem werd de gas buks en de mobiele telefoon aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie R.B. in verzekering gesteld, terwijl de mobiele telefoon werd afgestaan aan de rechtmatige eigenaar meldt de politie.