Suriname ontvangt medische spullen van Frankrijk in strijd tegen COVID-19

Suriname heeft een partij medische spullen ontvangen van Frankrijk. Ambassadeur Antoine Joly heeft deze aan de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en Amar Ramadhin van Volksgezondheid overhandigd.

Minister Ramdin zei bij het in ontvangst nemen dat het niet alleen gaat om een geschenk, maar de geste in het kader geplaatst moet worden van het verder verstevigen van de samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana. De Personal Protective Equipments (PPE’s) dragen bij aan het terugdringen van de COVID-19-pandemie.

De Surinaamse bewindsman pleitte ook voor een goede verdeling van het COVID-19-vaccin in de regio zonder enige mate van voortrekkerij. De bewindsman maakte deze opmerking, omdat indien we niet goed voor elkaar zorgen, we in problemen zullen komen. Hij is blij met deze welkome geste.

Minister Ramadhin toonde zich ook ingenomen met de schenking van de Fransen. Zodra de totale voorraad is gearriveerd, zal die verstrekt worden aan de ziekeninstellingen die een belangrijke rol vervullen in de strijd tegen het coronavirus. Ofschoon er minder besmettingsgevallen zijn in ons land, is het volgens de bewindsman toch noodzakelijk om de maatregelen in acht te blijven nemen.

Ramadhin laat ook optekenen dat op maandag 8 maart 2021, de launch van de COVID-19-voorlichtingscampagne van start zal gaan. Deze campagne zal groots worden uitgevoerd. Hiermee wil de overheid de bezorgdheid onder delen van de samenleving met betrekking het vaccineren, wegnemen.

Momenteel worden de werkers in de frontlinie gevaccineerd tegen het dodelijke virus.