De snelgroeiende cannabisindustrie in Latijns-Amerika – wie zijn de belangrijkste spelers en moet Suriname mee op de kar springen?

Het groeiende gebruik en de legalisering van cannabis beperkt zich niet tot Europa en Noord-Amerika. Ook in Latijns-Amerika laten meer en meer autoriteiten de teelt van cannabis toe. In die mate dat de cannabisindustrie er floreert. Latijns-Amerika leent zich dan ook uitstekend voor cannabisteelt. Het klimaat is ideaal. Het is er uitgestrekt met zeer dichtbevolkte steden zodat de industrie niet alleen afhankelijk is van de export. Moet Suriname mee op de kar springen en ook op grote schaal feminized wietzaden in de vruchtbare grond stoppen? De economie zou er wel bij varen, dat hebben grote spelers als Colombia, Peru, Mexico, Uruguay en Paraguay al begrepen.

De ontwikkeling van feminized wietzaden tot marihuana

Bij de cannabisteelt moet het onderscheid gemaakt worden tussen vrouwelijke en mannelijke cannabisplanten. De mannelijke cannabisplanten dienen om hennep en CBD-producten te maken, uit de ontwikkeling van feminized wietzaden komt marihuana voort, hoofdzakelijk bestemd als medicinale wiet. Recreatief gebruik van marihuana zoals White Widow en Royal Haze is in veel Latijns-Amerikaanse landen nog niet gelegaliseerd.

Colombia dominant op wereldniveau

Colombia is hard op weg om wereldwijd de grootste leverancier te worden van medicinale cannabis. In een poging de drugsbendes te slim af te zijn, besloot de regering in 2015 de medicinale cannabisindustrie te regulariseren. De lage productiekosten, een ideaal klimaat, progressieve wetgeving en de interessante ligging geven Colombia een sterk concurrentieel voordeel ten opzichte van andere cannabisproducerende landen. Dat weet de overheid maar al te goed. Ze staat dan ook heel welwillend tegenover buitenlandse investeringen.

Mexico aantrekkelijke hub richting Noord-Amerika

Ook Mexico legaliseerde in 2017 medicinale cannabis om dezelfde redenen als Colombia. De import, verkoop en consumptie van producten met minder dan 1 procent THC is toegelaten, evenals de teelt voor wetenschappelijke doeleinden. Verwacht wordt dat Mexico een van de leidende cannabismarkten van Latijns-Amerika zal worden. Het land telt 128,6 miljoen inwoners waarvan 10 procent toegang heeft tot medicinale cannabis. Veel Canadese bedrijven willen er investeren omdat ze Mexico zien als springplank naar de Noord-Amerikaanse cannabismarkten.

Underdog Uruguay

Uruguay ligt geprangd tussen Brazilië en Argentinië en wordt daarom wat vergeten door de cannabisindustrie. De grote investeerders blijven er vooralsnog weg. Nochtans heeft Uruguay al bijna acht jaar een soepele cannabiswetgeving. Het land kan binnen enkele jaren het eerste land worden dat een jaarlijkse export van 1,1 miljard dollar aan medicinale cannabisproducten realiseert, met toestemming van de overheid.

Opportuniteiten voor Suriname

Latijns-Amerika positioneert zich als toonaangevende leverancier van cannabis en dat trekt geld aan van investeerders. Ook Suriname heeft een uitstekend klimaat. De productiekosten zijn laag en het land kan een exportproduct goed gebruiken. De teelt van hennep en CBD is al toegelaten maar de legalisering van medicinale wiet is nog niet rond. Nochtans heeft Suriname alles mee om ook in deze categorie goede zaken te doen. De band met Nederland kan de uitvoer naar Europa vereenvoudigen, de ligging de export naar Noord-Amerika. De overheid staat niet weigerachtig tegenover een legalisering maar een regelgevend kader opstellen laat op zich wachten. Ondertussen versterken andere Latijns-Amerikaanse landen hun positie.