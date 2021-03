Startsein gegeven voor elektrificatieproject Van Pettenpolder

Op zaterdag 27 februari 2021 is door president Santokhi en vice-president Brunswijk het startsein gegeven voor het elektrificatieproject van de Energie Bedrijven Suriname in het Van Pettenpolder gebied. Een deel van de Van Pettenpolder dat reeds vele jaren verstoken is van elektriciteit, zal worden aangesloten op het elektriciteitsnet van de Energie Bedrijven Suriname (N.V. EBS).

Districtscommissaris Senrita Gobardhan geeft aan dat het een bijzondere dag is voor de buurt. “Negen jaren hebben de mensen van deze omgeving in het donker moeten leven. Ik heb sinds mijn aantreden heel veel klachten gehad. Ik ben de regering zeer erkentelijk voor deze mijlpaal. De regering doet haar best, dit is het eerste project in Nickerie”, aldus de burgermoeder van Nickerie.

Marcel Eindhoven, directeur van EBS merkt op dat de bewoners over een maand zullen beschikken over elektriciteit.

President Santokhi heeft aangekaart dat er ook andere alternatieve energiebronnen ge√Įmplementeerd zullen worden. “EBS laat zien dat ze de opdrachten van de regering opvolgen en keihard werken. “Vandaag zijn we hier om de eerste paal te heien, maar zie het als een symbool om overal in Nickerie ontwikkeling te brengen. Volgend week zijn we in Commewijne voor wateraansluitingen, daarna gaan we naar Para om het startsein te geven voor de bouw van een scholencomplex”. Wij werken dag en nacht om het land te ontwikkelen. Het is uw besluit geweest op 25 mei om dit te realiseren”, aldus het staatshoofd.

De vicepresident van de Republiek Suriname, Ronnie Brunswijk heeft geaccentueerd dat de regering Santokhi/Brunswijk alles in het werk stelt om de noden van het volk te verlichten. “Ik verzeker u dat deze regering ontwikkeling zal brengen voor elke Surinamer. Nickerie wacht op president Santokhi om de noden op te lossen, ik vraag u allen om wat geduld te hebben”, aldus vicepresident Brunswijk.