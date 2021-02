6-jarig meisje speelt met aansteker in kamer en veroorzaakt brand

Een 6-jarig meisje heeft vrijdagavond met een aansteker gespeeld in een kamer van een woning te Waterland Nieuwbouwproject in Para en brand veroorzaakt.

Zij was in de kamer met de aansteker aan en spelen en op een bepaald moment vatte een matras vlam. Het bed is daarbij in vlammen opgegaan en het plafond heeft schroeischade opgelopen.

De buren hebben kordaat opgetreden waardoor het vuur gedoofd is en de schade beperkt is gebleven. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren ook ter plaatse.

Het gaat om een laagbouw stenenwoning die verzekerd is. In het huis woont een vrouw samen met haar drie minderjarige kinderen. Zij waren ten tijde van de brand allemaal thuis.