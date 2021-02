COVID-19: twee nieuwe besmettingen in Saramacca

In Suriname zijn zaterdag 6 nieuwe gevallen van besmetting met het gevreesde coronavirus geregistreerd. Dit na 102 keer testen. In het district Saramacca is er sprake van 2 nieuwe besmettingen.

Dat blijkt zaterdagavond 27 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Ook in het district Commewijne is er sprake van 2 nieuwe besmettingen.

In totaal zijn het afgelopen etmaal 8 personen genezen verklaard. Uit de cijfers blijkt verder dat 24 personen in ziekenhuizen zijn opgenomen en 8 op de Intensive Care Unit.