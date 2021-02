Minister neemt COVID-19 gids in ontvangst

“COVID-19 Gids Risico Communicatie op gemeenschapsniveau. Wij doen het samen”, is de titel van de nieuw ontworpen Covid-19 gids. Het is onderdeel van een initiatief om de capaciteit van gemeenschapsorganisaties en sleutelfiguren op lokaal niveau te versterken voor COVID-19 communicatie in Suriname.

De aanleiding was de grote vraag naar informatie betreffende het COVID-19 virus en getoonde betrokkenheid vanuit het veld. De overhandiging vond plaats op 24 februari 2021 op het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, drs. A. Ramadhin, enkele leden van het directieteam, en de samenstellers van de gids; Julia Terborg, sociaal wetenschapper en Hedwig Goede, arts en gezondheidsgedrag deskundige.

De gids is bedoeld als hulpmiddel voor sleutelfiguren om verder op eigen wijze de COVID-communicatie te voeren, aangepast aan hun woonbuurt, organisatie of groep. Het initiatief voor versterking van COVID-communicatie op lokaal niveau is voorgesteld als speciaal onderdeel van de algehele communicatiestrategie en de betrokkenheid van mensen in het veld, om de aanpak van COVID-19 te versterken.

Hedwig Goede gaf aan dat er al enige tijd wat initiatieven van organisaties en lokale leiders zijn die de communicatie voeren met mensen in hun eigen gemeenschap over hoe jezelf en elkaar te beschermen tegen het virus en hoe samen om te gaan met de maatregelen en gevolgen van de pandemie. Er was echter behoefte aan een plaats waar betrouwbare informatie en wat richtlijnen gemakkelijk te vinden zijn. Het document zal dynamisch moeten zijn om steeds aangepast te worden aan veranderende inzichten en nuttig te blijven voor sleutelfiguren in de gemeenschap.

Als onderdeel van het initiatief zijn in december een aantal pilot trainingen gehouden voor verschillende gemeenschapsorganisaties, alsook voor lokaal personeel van het ministerie van ROS. De Medische Zending en de RGD hebben deze trainingen ondersteund en de PAHO bood technische en financiële ondersteuning aan in de pilotfase. Julia Terborg gaf aan dat de deelnemers van de pilot trainingen waardevolle feedback gaven voor de afronding van de COVID-gids en waardevolle voorstellen deden voor de follow-up en hechtere samenwerking.

Minister Ramadhin bedankte Hedwig Goede en Julia Terborg voor de inzet die gepleegd is. Hij is van mening dat de handvaten in de gids verder uitgerold moeten worden naar een groter publiek. Volgens de minister moet de gids aangereikt worden aan alle groepen/organisaties die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening, de inspecties of voor communicatie met de samenleving. De bewindsman stelde voor een begroting te maken zodat het project verder uitgerold wordt. Minister Ramadhin hoopt dat de inzet er blijft zodat het document dynamisch en actueel gehouden wordt en ook het vaccin in wordt opgenomen.

De COVID-19 gids zal binnenkort geplaatst worden op de BOG-website, met een oproep aan gemeenschapsorganisaties en lokale leiders om zich op te geven voor een beknopte training die uiteraard op veilige wijze plaats zal vinden.