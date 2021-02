De politie in Nickerie heeft vanmorgen twee mannen slapend in een auto aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om overtreders van de lockdown in Suriname.

De politie trof de twee om 08.00u ’s morgens aan bij de Van Pettenpolder. Hoogstwaarschijnlijk verkeerden de twee eerder onder invloed van alcohol en zijn ze daarom in het voertuig hun roes blijven uitslapen.

Nadat de mannen door de politie gewekt werden, mochten ze mee naar het politiebureau van Nieuw-Nickerie.