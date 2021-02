Wapen politieman tijdens feest gestolen uit auto

Het dienstwapen van een politieman is gestolen uit een auto. De wetsdienaar in Suriname had het wapen in de wagen van zijn vriend bewaard. Het tochtraampje van het voertuig is ingeslagen om het wapen te kunnen wegnemen.

Het gaat om een agent van politie eerste klasse die samen met een vriend naar een feest was te Tapoeripa. Zij gingen in het voertuig van de vriend waarbij hij het dienstwapen met patronenhouder onder de voorzitting had bewaard.

Toen zij na het feestje teruggingen bij de auto bleek dat er was ingebroken en dat het wapen er niet meer was. De politie heeft de zaak in onderzoek.