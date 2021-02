Groepsexpositie in de VS met Surinaamse kunst op nieuwe locatie

De reizende expositie over kunst van de Aziatische diaspora in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is verhuisd naar San Antonio Museum of Art in Texas, VS. Van 7 Surinaamse kunstenaars, verbonden aan Readytex Art Gallery, is werk opgenomen in deze expositie.

Op 12 februari jl. opende in the San Antonio Museum of Art, in San Antonio, Texas, de expositie No Ocean between us: Art of Asian Diasporas in Latin America and the Caribbean, 1945 – Present. Dit is de tweede locatie van de reizende expositie die in oktober 2020 begon in the Kalamazoo Institute of Arts, Michigan, in de Verenigde Staten, toen onder de titel: Cultural Encounters: Art of Asian Diasporas in Latin America and the Caribbean, 1945 – Present.

No Ocean Between Us: Art of Asian Diasporas in Latin America & The Caribbean, 1945– Present toont ongeveer 65 moderne en hedendaagse kunstwerken van Latijns-Amerikaanse en Caribische kunstenaars van Aziatische komaf. De kunstenaars reflecteren in hun werk op de wereldwijde dialogen tussen hun Aziatische roots en hun hun Latijns-Amerikaanse of Caribische identiteiten, alsook op de belangrijkste kunstbewegingen van hun tijd. De expositie bestaat uit schilderijen, werken op papier, sculpturen, en mixed media werkstukken van kunstenaars uit Argentinië, Brazilië, Cuba, Guyana, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Suriname en Trinidad & Tobago. Bezoekers van de expositie worden als het ware meegenomen op een soort van geografische reis, die hen de invloed van migratie en diaspora laat zien op het werk en de ervaringen van de verschillende kunstenaars.

Omdat de tentoonstelling oorspronkelijk geïnspireerd is op de permanente collectie van de Organisatie van Amerikaanse Staten | Art Museum of the Americas, wordt uit deze collectie een aantal belangrijke werken belicht, waaronder ook een opvallend schilderij uit 1986 van wijlen Soeki Irodikromo. De overige bij Readytex Art Gallery aangesloten Surinaamse beeldend kunstenaars van de Aziatische diaspora van wie werk in de expositie is opgenomen, zijn: Reinier Asmoredjo, Sri Irodikromo, Sunil Puljhun, Kit-Ling Tjon Pian Gi, Dhiradj Ramsamoedj en René Tosari.

De curator van de eerste expositie was Adriana Ospina, ‘Acting Director and Collection Curator’ van The Art Museum of the Americas bij de OAS. De curators van de huidige tentoonstelling in the San Antonio Museum of Art zijn Lucía Abramovich Sánchez (associate curator of Latin American Art) en Yinshi Lerman-Tan (acting associate curator of American and European Art). Na deze tentoonstelling, die van 12 februari tot 9 mei 2021 open is, zal de expositie verhuizen naar the Art Museum of the Americas, in Washington DC, van 5 juni – 3 september, 2021.

Voor meer informatie over de huidige expositie kunt u deze website bezoeken.