Medisch team uit Amsterdam volgende week in Suriname

Op uitnodiging van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) en het Diaspora Medisch Team zal een delegatie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) van 1 t/m 5 maart 2021 in Suriname vertoeven.

Deze missie vindt plaats in het kader van het Niertransplantatieprogramma in het St. Vincentius Ziekenhuis. In deze periode zal een serie activiteiten worden georganiseerd. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

1 maart 2021: Kennismaking met het team van AUMC (prof. dr. Frederike Bemelman, internist-nefroloog en directeur van het Niertransplantatieprogramma AUMC, en dr. Mirza Idu, transplantatie en vasculair chirurg AUMC).

2 maart 2021: Symposium over Niertransplantaties

3 maart 2021: Opening van de Niertransplantatiepoli in SVZ door de President van Suriname.

4 maart 2021: Informatiedag voor dialysepatiénten, georganiseerd door de Nierstichting Suriname.

5 maart 2021: Afsluiting bezoek