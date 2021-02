Inbrekers halen woning helemaal leeg; twee verdachten vast

De Surinaamse politie heeft de 20-jarige verdachte S.H. meer bekend als ‘Cognac’ vorig week aangehouden voor diefstal middels braak. De jongeman is op dinsdag 16 februari door leden van RBTP aan de Kafiludistraat opgespoord en aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

S.H. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een inbraak in een woning aan de Van Idsingastraat, waarbij de woning helemaal is leeg gehaald. In deze zaak waren er eerder twee verdachten aangehouden van wie één hunner inmiddels in vrijheid is gesteld.

Zijn 36-jarige kompaan S. meer bekend als ‘Boke’ is nog ingesloten. Onderzoek wees uit dat S.H. samen met zijn kompaan ‘Boke’ bemiddelde bij de verkoop van twee telefoontoestellen. Na de verkoop ontving S.H. SRD 100. Er is slechts een klein deel van de buitgemaakte goederen terug gevonden meldt de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S.H. hangende het onderzoek in verzekering gesteld.