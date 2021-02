Man komt in pension erachter dat sekswerker travestiet is en wordt beroofd

Een kamermoment is voor een man in een pension in Paramaribo geëindigd in een nachtmerrie. Eerst kwam hij erachter dat een commerciële sekswerker die hij had opgehaald in het Centrum een travestiet is en daarna is hij beroofd van zijn halsketting.

Het slachtoffer verklaarde dat hij een commerciële sekswerker had opgehaald in de buurt van de Crommelinstraat en dat zij naar een pension gingen. Bij aankomst in het pension kwam hij erachter dat de sekswerker een man is. De klant eiste van de sekswerker het geld terug dat voor de kamer betaald was.

Op een bepaald moment pakte de sekswerker een bierfles en sloeg die kapot. Hij drukte die tegen de hals van de man en rukte zijn halsketting weg. Na de daad maakte de verdachte zich uit de voeten.

Het slachtoffer maakte bij de politie melding van het voorval. De sterke arm in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.