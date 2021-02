COVID-19: Reproductiegetal binnen paar dagen flink gestegen

Hoewel het goed lijkt te gaan met de COVID-19 cijfers in Suriname, is er toch iets merkwaardigs aan de hand met de cijfers. Het reproductiegetal oftewel het aantal mensen dat met COVID-19 besmet wordt door één besmettelijke persoon, is de afgelopen dagen namelijk flink gestegen in Suriname.

Dat blijkt donderdagavond 25 februari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het reproductiegetal ook wel bekend als de ‘R’, laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen. Bij een getal hoger dan 1 stijgt het aantal besmettingen.

Volgens cijfers van het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) in Suriname, die hieronder ook te zien zijn bedroeg de R op 20 februari nog 0,43. Vijf dagen later op 25 februari was dit gestegen en sprake van een verdubbeling naar 0,86. Het is de hoogste R in de afgelopen 30 dagen.

Grafiek: dagelijkse cijfers van het BOG.

Uit de cijfers blijkt verder dat er de afgelopen 24 uur 9 nieuwe gevallen geregistreerd zijn na 133 keer testen. Ook zijn 14 mensen die ziek waren, het afgelopen etmaal genezen verklaard: