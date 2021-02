Suriname ontvangt medische artikelen van Israël

Israël heeft recent medische artikelen waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, geschonken aan Suriname in de strijd tegen COVID-19. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking nam deze geste in ontvangst en heeft namens de regering en het volk van Suriname waardering uitgesproken over deze geste.

Tijdens een korte ceremonie op het ministerie heeft de honorair consul van Israël in Suriname, Jules Fernandes, deze donatie overhandigd aan minister Ramdin. Tijdens de ceremoniele overdracht waren virtueel ook aanwezig de niet-residerende ambassadeur-designate voor Israël, Reda Mansour en de honorair honorar consul van Suriname in Israel, Joseph Harrosh.

Ramdin maakte van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat in het kader van het verbreden van onze diplomatieke betrekkingen de relaties met Israël zullen worden geintensiveerd. Veel aandacht zal besteed worden aan technische samenwerking en het bevorderen van handel en investeringen.

De medische artikelen waaronder diverse maskers, covers voor schoenen, chirurgische hoofdkapjes en mantels en oximeters, zijn vervolgens overhandigd aan collega Amar Ramadhin van Volksgezondheid en zullen worden ingezet in diverse zorginstellingen.

De diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Israël dateren van 24 februari 1976 en de huidige samenwerking tussen beide landen richt zich onder andere op het gebied van onderwijs en capaciteitsversterking, gezondheidszorg, landbouw, infrastructuur, cultuur, mede vanwege de Joodse diaspora, investeringen en het bevorderen van ondernemerschap.