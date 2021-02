Oud-president Bouterse legt krans bij monument revolutie

De Surinaamse oud-president Bouterse heeft zojuist een krans gelegd bij het monument van de revolutie. Dit in verband met de herdenking van de Sergeantencoup, de staatsgreep in Suriname die Desi Bouterse en Roy Horb met 14 collega-sergeanten, de “Groep van 16” genoemd, pleegden op 25 februari 1980.

Tijdens het bewind van Bouterse was 25 februari de dag waarop in 1980 een illegale, gewapende machtsovername in Suriname plaatsvond door militairen, een nationale vrije dag. De huidige Surinaamse regering heeft dat afgeschaft.