Dag van de staatsgreep 25 februari geen vrije dag meer

25 februari, de dag waarop in 1980 een illegale, gewapende machtsovername in Suriname plaatsvond door militairen, zal geen nationale vrije dag meer zijn. Dat heeft de Surinaamse regering maandag besloten.

De Stichting 8 decemer 1982 had een verzoek ingediend bij de president, voor afschaffing van deze dag. Naast de stichting zijn meerdere maatschaplelijke groepen gehoord.

Op 25 februari 1980 werd de sergeantencoup oftewel de staatsgreep in Suriname door Desi Bouterse en Roy Horb samen met 14 collega-sergeanten, gepleegd. Ze noemden het een revolutie maar dat klopt niet, want een revolutie is een plotselinge opstand van het volk en niet van 16 militairen.

Deze groep van 16 militairen bestond uit de volgende personen:



Desi Bouterse

Paul Bhagwandas (overleden 1996)

Benny Brondenstein

Steven Dendoe

Roy Esajas (overleden 2012)

Ernst Gefferie

Arthy Gorré (overleden 2018)

John Hardjoprajitno

Wilfred Hawker (geëxecuteerd 1982)

Roy Horb (in 1983 onder verdachte omstandigheden overleden)

Ewoud Leeflang (overleden)

Guno Mahadew (overleden)

John Nelom (overleden)

Roy Tolud (verdwenen in 1999)

Ruben Rozendaal (overleden 2017)

Marcel Zeeuw (overleden 2015)