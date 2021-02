In bos ernstig gewond aangetroffen jager overleden

De jager die woensdag met ernstige verwondingen in het gezicht is aangetroffen in het bos te Waterland in het district Para is overleden in het ziekenhuis.

De man was woensdagmorgen gaan jagen in het bos te Waterland. Hij was rond half zeven vertrokken, maar keerde niet terug. Zijn familie begon toen met een zoekactie en trof hem aan. Hij was niet aanspreekbaar en is door zijn familie gebracht voor medische behandeling.

Het slachtoffer heeft de verwondingen opgelopen doordat hij is gevallen uit een boom. De sterke arm in Suriname was ingeschakeld en ging naar de plaats voor onderzoek.