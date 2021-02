Advies om Boeing 777 aan de grond te houden geldt niet voor Surinam Airways

Surinam Airways heeft notie genomen van zowel de binnenlandse alsook de buitenlandse berichtgeving omtrent het advies van vliegtuigfabrikant Boeing. Boeing adviseert aan luchtvaartmaatschappijen alle B777-200 en B777-300 vliegtuigen met de Pratt & Whitney (P&W) motoren voorlopig aan de grond te houden totdat zij de aangekondigde extra inspecties op dit type motor hebben uitgevoerd.

De extra inspecties zijn aangekondigd nadat de rechtermotor van de B777 van het Amerikaanse United Airlines tijdens de vlucht in brand vloog. Surinam Airways die ook een B777-200 in haar vloot heeft, heeft in een persbericht uitdrukkelijk aangegeven dat de motoren op haar B777 van het merk Rolls Royce zijn en dat dit specifiek advies van Boeing niet geldt voor Surinam Airways.

De Surinam Airways B777-200ER, ‘Bird of the Green Paradise’ is echter nu reeds enige tijd aan de grond op Schiphol vanwege technisch onderhoud. Technici van zowel Surinam Airways alsook Lufthansa Technik zijn samen druk bezig het Surinaamse vliegtuig weer luchtwaardig te maken.

Intussen wordt de route tussen Suriname en Nederland onderhouden door Air Belgium.