Restaurant geeft 100 gratis Surinaamse maaltijden weg aan ouderen

Het Surinaams restaurant JJ’s Kitchen en het Voorburgs Dagblad hebben deze week een bijzondere actie voor ouderen in Leidschendam- Voorburg opgezet. De eigenaren van het restaurant stellen in totaal 100 gratis maaltijden uit de Surinaamse keuken beschikbaar aan ouderen.

Volgens het Voorburgs Dagblad gaat het om een ludieke culinaire actie waarbij de eigenaren Mashar Gokoel (32) en Ray Harnam (31) graag iets terugdoen voor de lokale gemeenschap. Ze geven daarbij één maaltijd per inwoner uit Leidschendam-Voorburg, van boven de zestig jaar weg.

Hun actie wordt gewaardeerd door betrokken inwoner Ramon Jaikaran (foto) uit het Huygenskwartier, die in het Voorburgs Dagblad zegt: “Ik vind het een geweldige actie. Zomaar even honderd maaltijd weggeven aan onze senioren. Het is nogal wat. Ik ken Mashar en Ray als betrokken en gedreven lokale ondernemers. Ik ga hen met deze actie voor ouderen de helpende hand bieden waar mogelijk.”

Lees meer over deze actie op de site van het Voorburgs Dagblad.