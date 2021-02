De politie in Suriname is deze week begonnen met een onderzoek nadat aangifte bij haar is gedaan dat digitale informatie van de afdeling Algemene Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) aan de Keizerstraat niet te vinden is.

Het is niet bekend wie in het digitale bestand is geweest om te knoeien met informatie. Het gaat om informatie van Personeelszaken.

De politie heeft nog geen verdachten in beeld gebracht. Zij is nog bezig te achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld.