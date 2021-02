VIDEO: Woning in Nickerie door brand verwoest

In Suriname is vanmorgen een woning door een uitslaande brand verwoest. De brand woedde rond 10.00u in de Kongeraalstraat te Van Pettepolder in het district Nickerie.

Ten tijde van de brand was de dochter van de hoofdbewoonster alleen in het pand aanwezig. De dochter ontdekte de brand en wist de buren te waarschuwen die de Surinaamse brandweer alarmeerden.

Binnen 3 minuten was de brandweer op locatie en heeft enkel kunnen nablussen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is niet bekend.