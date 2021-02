Broertje steelt gouden ketting van zus thuis

De politie van het bureau Flora heeft op zondag 14 februari de 19-jarige F.D. opgespoord en aangehouden voor diefstal van een gouden halsketting. De jongeman nam het sieraad van zijn oudere zus weg in haar woning, meldt het Korps Politie Suriname.

De zus van de verdachte deed op dinsdag 2 februari aangifte van diefstal tegen haar jongere broer F.D. Zij verklaarde dat zij op 2 februari haar zoontje naar de oppas had gebracht en liet haar jongere broer F.D. en 16-jarig zusje achter in de woning. Haar portemonnee met het sieraad met een gewicht van 17,3 gram liet ze achter op haar bed in haar slaapkamer die niet op slot was.

Na ongeveer tien minuten keerde ze terug naar huis en bij controle merkte ze op dat haar halsketting niet in haar portemonnee was. Ze trof haar jongere broer ook niet meer thuis aan en vroeg haar 16-jarig zusje of ze wat afwist van haar halsketting. Haar zusje gaf als antwoord dat ze F.D. aan de telefoon aan iemand hoorde zeggen ‘ja wan gowtu optie de‘.

De benadeelde vermoedde direct dat haar jongere broer haar sieraad had weggenomen. Telefonisch contact met F.D. lukte niet en hij was dagen niet bereikbaar. Naderhand vernam de aangeefster van derden dat de verdachte nieuwe kleren had gekocht en een appartement had gehuurd, waardoor zij toen aangifte deed tegen haar jongere broer.

Bij de aanhouding bekende F.D. de halsketting te hebben gestolen en deze aan een juwelier in de binnenstad van Paramaribo te hebben verkocht. Het geld heeft hij ten eigen bate gebruikt. Kort daarna meldde de 19-jarige D.C. zich aan bij de politie en gaf aan dat zijn neef F.D. hem ook geld had gegeven. Beide neven werden in het belang van het onderzoek aangehouden.

De heler meldde zich op dinsdag 16 februari aan op het politiebureau en overhandigde het sieraad aan de politie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn zowel het broertje, het neefje en de heler heengezonden. De zus kon weer over haar sieraad beschikken meldt het Korps Politie Suriname.