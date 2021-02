Politieke partijen verdeeld over excuses maken slavernijverleden

Over een maand zijn er weer verkiezingen in Nederland. Afgelopen week werd duidelijk dat het demissionair kabinet Rutte niet van plan is om excuses aan te bieden aan de nabestaanden van slaven uit Suriname, de Antillen of Indonesië, vanwege het tot slaaf maken van hun voorouders. Maar sommige politieke partijen zijn wel voor het aanbieden van excuses.

Opinieblad EW zocht uit hoe de politieke partijen denken over het wel of niet aanbieden van excuses. De resultaten zijn op basis van de Stemwijzer van Prodemos. Voor het aanbieden van excuses door Nederlandse regering zijn D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

Tegen het aanbieden van excuses zijn de VVD, PVV, CDA, 50Plus, SGP en FVD.

Verder zijn er volgens EW ook steden die wel overwegen om als stadsbestuur excuses te maken. Zo is een meerderheid binnen de gemeenteraad van Amsterdam voor excuses. Ook het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam is in gesprek om te kijken of er excuses moeten worden gemaakt voor het slavernijverleden van de stad schrijft EW vandaag.