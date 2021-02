Koppel dat bakru’s verdreef ingesloten voor diefstal en overtreding vuurwapenwet

Leden van de Recherche van Regio midden bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op woensdag 10 februari een koppel aangehouden. Het gaat hierbij om een 44-jarige manspersoon A.F. die aan de Schmeltzweg in de kraag is gevat, terwijl zijn 40-jarige vrouw S.S. aan de Saralaan in de boeien is geslagen.

Een 72-jarige benadeelde deed op dinsdag 8 december 2020 aangifte van diefstal van een geldbedrag in vreemde valuta en twee halskettingen van geel metaal tegen dit koppel op het politiebureau Lelydorp. Volgens verklaring van de bejaarde aangeefster woont zij alleen. Haar zoon is in Nederland woonachtig, waardoor zijn vriend A.F. vaker met zijn vrouw S.S. bij haar op bezoek komen.

Tijdens hun bezoek in de avond van 8 december 2020 gaf het koppel de bejaarde vrouw te kennen dat zij voor haar moesten bidden, omdat haar woning niet goed aanvoelde. Vol vertrouwen stemde de aangeefster toe en nam samen met A.F. plaats in de woonkamer waar hij voor haar begon te bidden, terwijl zijn vrouw S.S. vrij in beweging was.

Verder gaf de bejaarde vrouw aan dat zij op een bepaald moment bewusteloos raakte en toen ze weer bijkwam zag ze dat de vrouwelijke bezoeker iets in haar kamer pakte en vervolgens de kamer uitliep. De mannelijke bezoeker hield haar toen voor dat zijn vrouw die een spirituele gave heeft, een bakru zag in haar slaapkamer en deze met haar handen pakte en naar buiten had gebracht.

Na vertrek van het koppel hield het gebeurde de bejaarde vrouw bezig, waardoor zij op het idee kwam haar vreemd geld en sieraden te controleren. Zij ontdekte dat het geld en de sieraden waren verdwenen van de plekken in haar slaapkamer waar zij deze had bewaard. De vrouw des huizes stelde de politie van Lelydorp gelijk in kennis hiervan.

Bij aankomst van de politie op het woonadres bleek er geen sprake te zijn van inbraak of forcering aan de woning. Het onderzoek werd toen overgedragen aan de Recherche van Regio Midden.

Na de informatie te hebben uitgewerkt, werd het koppel opgespoord en aangehouden. Bij de voorgeleiding heeft het koppel aan de politie verklaard dat zij slechts bakru’s uit de woning van de aangeefster hebben verdreven en zich niet schuldig hebben gemaakt aan diefstal van het geld en de twee gouden halskettingen.

Bij een ingesteld onderzoek in de woning van A.F. stuitte de wetsdienaren op een illegaal vuurwapen en namen die in beslag. Het tweetal is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.