Arrestant bureau Houttuin besmet met coronavirus

Een arrestant van politiebureau Houttuin is positief getest op het coronavirus. Hoe hij besmet is geraakt en hoe het met zijn gezondheidstoestand zit, is nog onduidelijk.

Sinds de corona-uitbraak in Suriname hebben alle penitentiaire instellingen een isolatiefaciliteit ingericht om gedetineerden daarin onder te brengen indien zij besmet zijn met het gevreesde virus.

Waterkant verneemt dat er bij de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) plaats gezocht wordt om de arrestant op te vangen. Later meer.