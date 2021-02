Schietpartij in woning te Kwatta om gestolen cocaïne

Twee gewapende mannen hebben vanmiddag schoten gelost in een woning aan de Patnaweg. Op dat moment bevond zich een man in het huis, maar hij raakte niet gewond.

Het slachtoffer was thuis toen twee mannen in zijn pand kwamen. De mannen waren gewapend met een vuistvuurwapen en stenen. Een van hen schoot in de richting van het slachtoffer maar hij raakte niet gewond.

Het slachtoffer zou een drugsgebruiker zijn. Vermoedelijk had hij zaterdagavond cocaïne van een ander weggenomen. Dat zou waarschijnlijk de aanleiding van de schietpartij kunnen zijn.

De politie in Suriname kreeg de melding van het voorval en ging ter plaats voor onderzoek. De zonen van Hermandad zijn nog bezig met het onderzoek om na te gaan wat zich precies heeft afgespeeld op de locatie.