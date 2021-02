Medewerker kabinet van de president positief getest op COVID-19

Een medewerker van het kabinet van de president is besmet met het coronavirus. Het gaat om iemand die werkt op het kantoor van de directeur.

Mensen die in nauw contact zijn geweest met de positief geteste medewerker, zijn in thuisquarantaine geplaatst. Het gebouw is inmiddels grondig ontsmet en de nodige maatregelen zijn getroffen.

De afgelopen 24 uur zijn er 24 nieuwe besmettingen genoteerd en 33 patiënten genezen verklaard. Voor dit weekend geldt er weer een total lockdown in heel Suriname.

De weekend total lockdown is vrijdag om 19.00 uur ingegaan en is van kracht tot en met maandag 05.00 uur. Niemand mag zomaar op straat, behalve personen die vallen onder de diverse groepen die geïdentificeerd zijn als essentiële diensten.