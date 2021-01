Man doet zich voor als goudsmid en steelt sieraden van klanten

De politie in Suriname heeft een 29-jarige man aangehouden die zich voordeed als goudsmid. Hij nam sieraden van klanten in ontvangst om deze voor hen te maken. Toen ze hun sieraden niet terugkregen, kregen zij het vermoeden dat zij door de oplichter waren beetgenomen.

Verschillende benadeelden deden in de maanden oktober en december van het jaar 2020 aangiften van oplichting en verduistering tegen de verdachte Z.S. op de politiebureaus Santo Boma, De Nieuwe Grond en te Recherche Oost.

De verdachte werd opgespoord, maar was enige tijd voortvluchtig. Na bekomen informatie werd de man in beeld gebracht, waarna hij op zondag 24 januari door de politie van het bureau Santo Boma is aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering is gesteld.

Bij de voorgeleiding heeft Z.S. verklaard dat onbekenden de sieraden uit zijn woning hebben weggenomen. Echter heeft hij van deze diefstal nooit aangifte gedaan bij de Surinaamse politie.

Benadeelden die op deze manier zijn opgelicht en of hun sieraderen verduisterd zijn, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van het bureau Santo Boma meldt de politie.