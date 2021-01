Sibrano Pique in vrijheid gesteld

Activist Sibrano Pique is vandaag in vrijheid gesteld. Advocaat Maureen Nibte bevestigt de invrijheidstelling tegenover Waterkant.Net.

Pique is vandaag voorgeleid bij het Parket in Suriname. Nibte heeft daarbij het verzoek gedaan aan de officier van justitie om de activist in vrijheid te stellen, die meegegaan is met het verzoek.

De Surinaamse activist is op zaterdag 23 januari door leden van de Recherche van Regio Midden (RRM) bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op zijn woonadres in het district Para opgespoord en aangehouden.

De man heeft in het jaar 2014 een postpakket ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Tijdens controle door de douanerecherche werd er 150 milliliter vloeibare cocaïne in het postpakket aangetroffen.