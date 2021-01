Bromfietser gewond na aanrijding door auto

Bij een aanrijding woensdagochtend tussen een auto en een bromfiets, liep deze bromfietser vermoedelijk een enkel fractuur op.

De aanrijding vond rond 08.20u plaats aan de Cornelis Jongbouwstraat in Suriname, ter hoogte van de Mahonylaan. De bromfietser werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto was wel in het bezit van een geldig rijbewijs. Hoe de aanrijding zich heeft voorgedaan is nog onduidelijk. De politie van Centrum heeft de zaak in verder onderzoek.