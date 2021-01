De Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft momenteel te kampen met een landelijke black-out. De elektriciteit is iets voor 17.00u in het gehele verzorgingsgebied uitgevallen, nadat de Afobaka krachtcentrale en van Staatsolie zijn uitgevallen.

De elektriciteit is iets voor 17.00u in het gehele verzorgingsgebied uitgevallen. Hoelang de stroomstoring nog zal duren is onduidelijk. Zodra meer informatie bekend is wordt dit bericht aangevuld.