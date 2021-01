Monteur steelt auto-onderdelen van voertuig klant

De politie in Suriname heeft een 35-jarige monteur aangehouden die auto-onderdelen van een klant heeft gestolen, die haar voertuig achterliet voor reparatie. D.T. is op zondag 17 januari door de politie van het bureau Flora op een adres in het ressort Kwatta aangehouden meldt de Surinaamse politie vandaag.

Een benadeelde deed op woensdag 2 december 2020 aangifte van oplichting en diefstal van auto-onderdelen tegen D.T. De aangeefster verklaarde aan de politie dat zij in de maand januari 2019 haar auto voor reparatiewerkzaamheden had gebracht naar de monteur aan de Peprepinweg.

Bij het ophalen van haar voertuig, was deze volgens zeggen van D.T. door drukke werkzaamheden nog niet af. De vrouw gaf de monteur die dag een geldbedrag in SRD voor de aankoop van de nieuwe onderdelen en brandstof.

Daags daarna vertrok de aangeefster naar het buitenland, van waaruit zij met de monteur belde, die haar voorhield dat haar voertuig af was.

Toen de vrouw in de maand februari 2020 terugkeerde naar Suriname begaf zij zich naar de monteur om haar auto op te halen. Hij werd niet aangetroffen en constateerde zij dat het voertuig nog steeds niet was gerepareerd. Telefonisch contact met hem lukte ook niet. Ze controleerde haar auto en ontdekte dat de batterij, de computer box, coils en wiring ontbraken. Ook de voorstootbalk had schade. Hierdoor liet ze haar voertuig naar haar woning aan de Hirasingstraat slepen.

De monteur merkte bij aankomst op zijn werklocatie de actie van de klant op en maakte op 3 juli 2020 weer contact met de vrouw. Hij wist de aangeefster weer te overhalen en sleepte het voertuig toen naar de Watrakanoestraat.

Ondanks zijn belofte de auto af te maken, was D.T. na enige tijd niet bereikbaar. Hierdoor deed de geduldige klant de Watrakanoestraat op donderdag 26 november 2020 aan en trof haar voertuig helemaal gesloopt aan. Van de monteur ontbrak elk spoor en deed op advies van de buurtmanager op 2 december 2020 aangifte bij de politie.

De verdachte werd meermalen op verschillende adressen opgespoord, doch niet aangetroffen. Na bekomen informatie werd hij op een adres in het ressort Kwatta opgespoord en op 17 januari aangehouden.

Bij de voorgeleiding heeft hij verklaard dat zijn zwager het strafbaar feit heeft gepleegd.

De zwager, die sedert november 2020 ook voor soortgelijke gepleegde strafbare handelingen in verzekering is gesteld, verklaarde bij confrontatie het tegendeel. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is D.T. ingesloten meldt de politie.