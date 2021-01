Surinaamse Brouwerij lanceert Heineken 0.0 in Suriname

Vandaag introduceert de Surinaamse Brouwerij N.V de nieuwste aanwinst in haar portfolio: Heineken 0.0. Heineken 0.0 is een verfrissend non alcoholisch biertje met de karakteristieke fruitige tonen van de Heineken A-gist en een zacht moutige body. De brouwer biedt hiermee consumenten de gelegenheid om altijd, op elk moment van de dag, te genieten van de kwaliteit en heerlijke smaak van Heineken, met of zonder alcohol. Nadat het product in meer dan 80 landen succesvol is geintroduceerd, is het vandaag de beurt aan Suriname.

Heineken 0.0 biedt de consument meer keus; het kan op ieder moment van de dag genuttigd worden. Bijvoorbeeld na het sporten, tijdens de lunch of op het werk. Ook past Heineken 0.0 binnen een gezondere levensstijl en biedt het een non-alcoholisch alternatief op momenten dat nog aan het verkeer moet worden deelgenomen,

Fayzal Abdoelrazak, Commercial Manager van de Surinaamse Brouwerij N.V, bevestigt dat Heineken 0.0 een uitstekende aanvulling is op het productprotfolio. ‘Wij houden de trends en ontwikkelingen binnen de markt goed in de gaten en spelen met onze innovaties in op de behoefte van de consument. Heineken 0.0 speelt uitstekend in op de toenemende vraag naar alcoholvrij bier. We zien dan ook potentie in de markt voor een goedsmakend alcoholvrij bier en zijn ervan overtuigd dat we dat met Heineken 0.0 kunnen bieden, zeker na het succes in meer dan 80 andere landen, waaronder Brazilie, USA en Nederland.”

Als onderdeel van de lancering zal er een geïntegreerde mediacampagne worden uitgezet, met als slogan ‘Now You Can’. Hierbij de verschillende drankmomenten van Heineken 0.0 met de consument worden gedeeld. Ook zullen er diverse samplingsactiviteiten worden uitgevoerd, waarbij men de gelegenheid heeft om Heineken 0.0 te proeven.

Heineken 0.0 is verkrijgbaar bij goed gesorteerde supermarkten, minimarkten en ook beschikbaar in de horeca. Het biertje is verkrijgbaar als 25cl fles voor een consumenten adviesprijs van SRD 20 en een 33cl blik voor een consumenten adviesprijs van SRD 21. Het product is ook verkrijgbaar in sixpack formaat.