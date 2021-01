Effectiever optreden overheid tegen valutaspeculatie bij illegale wisselkantoren

De presidentiële commissie Evaluatie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren heeft de Surinaamse president Santokhi geadviseerd om een taskforce in het leven te roepen ter bestrijding van valutaspeculatie bij illegale wisselkantoren.

“Het speculeren met valuta door illegale wisselkantoren in Suriname moeten we beter bestrijden. Dat doen we door het introduceren van een strenger toezicht- en handhavingsregime binnen de bestaande wetgeving. In dat kader wordt er voorgesteld een gezamenlijk taskforce in te stellen die de bevoegdheden heeft om speculatieve illegale wisselkantoren te bestrijden”, zegt commissievoorzitter Prenobe Bissessur. Hij zegt dat het optreden dan strafrechtelijk en civielrechtelijk zal geschieden.

Het traject is nu dat er een ontwerpwet afkomstig van de commissie naar de ministerraad gaat en uiteindelijk naar het parlement, via de Staatsraad, voor goedkeuring. Hierna kan de taskforce worden ingesteld door de minister van Financiën.

Het concreet resultaat voor de samenleving is dat de overheid effectiever zal optreden tegen speculanten, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot een daling van de koers, laat de voorzitter optekenen. De presidentiële commissie heeft op vrijdag 15 januari 2021 haar verslag aan president Chandrikapersad Santokhi gepresenteerd