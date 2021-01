Buurman met 1 been aangehouden voor poging inbraak

De politie Latour heeft een man met één been aangehouden, die een woning poogde binnen te dringen. Het gaat om de 34 jarige G.S. die na aangifte van zijn buurvrouw C.L. op vrijdag 15 januari 2021 door de politie van het bureau Latour is aangehouden op verdenking van poging tot woninginbraak.

Volgens verklaring van de aangeefster is ze met haar 8-jarige dochter woonachtig aan de Noordpoolweg in Suriname. Tegen 05.30 uur van diezelfde ochtend werd ze wakker en bij die gelegenheid liep ze naar één van de slaapkamers. Op de vloer trof zij stukjes hout aan die haar aandacht trok.

De vrouw doorzocht haar woning direct en merkte op dat het kozijn van één van de ramen bij delen vernield is geworden. Ze liep toen naar buiten en zag dat het ijzerwerk geforceerd is geworden. Eén van de schroeven waarmee het ijzerwerk aan de muur was bevestigd, lag op de grond.

Aan de hand van de aangetroffen voetafdruk, waarbij het opvallend ging om de afdruk van slechts een linkervoet, leidde deze haar naar haar buurman. Opmerkelijk is dat haar buurman G.S. maar één been heeft.

Het vermoeden rees bij C.L. dat haar buurman moet hebben gepoogd de woning in te breken. De vrouw wendde zich direct tot de politie voor het doen van aangifte. De buurman werd opgespoord en aangehouden.

De verdachte G.S. ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Hij verklaarde bij de voorgeleiding dat een andere man het kan hebben gedaan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de buurman in verzekering gesteld.