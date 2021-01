Moeder 8-jarige weerspreekt fake berichten dat meegenomen dochtertje terecht is

De moeder van het 8-jarig meisje Cherylee, dat deze week door haar vader werd weggenomen, heeft vanmorgen gereageerd op berichten waarbij beweerd wordt dat het meisje terecht is. Deze berichten zouden zijn geplaatst door mensen met dezelfde achternaam van de vader, de militair Donovan Manhoef.

Moeder Sigourney noemt ze fake berichten en zegt “Het klopt helemaal niet dat Cherylee Manhoef terecht is. Ik wil de mensen die fake nieuws aan het verspreiden zijn, zoals Anthony Manhoef en Abbigale Manhoef, vragen om hiermee op te houden.”

Op Facebook verscheen vanmorgen onderstaande berichten waarin wordt aangegeven dat het meisje terecht is. Een persoon geeft daarbij aan ‘dat de zaak is opgelost en dat Donovan Manhoef zijn dochter reeds heeft teruggebracht’.

“De familie zit al met verdriet. En dit hebben wij helemaal niet nodig” aldus de moeder over de berichten. Haar ex, de militair Donovan Manhoef, is sedert woensdag spoorloos verdwenen met zijn eigen 8-jarig dochtertje. De familie heeft woensdag voor het laatst telefonisch gesproken met het kind.

Deze berichten werden geplaatst op Facebook.