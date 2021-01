Ook nep Facebook accounts van minister Ramdin aangemaakt door oplichters

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert R. Ramdin is slachtoffer geworden van kwaadwilligen, die valse Facebookpagina’s hebben aangemaakt met zijn naam. Via deze valse profielen wordt er contact gemaakt met willekeurige mensen via Facebook Messenger, waarbij er leningen en andere financiële voorstellen worden aangeboden en/of toestemming wordt verleend voor het afreizen naar Suriname.

De minister informeert dat hij geen actieve persoonlijke Facebookpagina’s heeft en distantieert zich van elke gedane belofte/toestemming via bedoelde pagina’s. Hij drukt iedereen op het hart niet in te gaan op dergelijke berichten.

Het aanmaken van nepaccounts en sociale media op een onverantwoordelijke manier gebruiken om bedrog te plegen, is afkeurenswaardig, aldus de minister. Hij vraagt de samenleving in zowel Suriname als het buitenland om alert te zijn en de onderstaande links van de fake facebook accounts te rapporteren.